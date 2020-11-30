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Ekonomi Keçiören Belediyesi'nin 400 araçlık kapalı otoparkı açılış için gün sayıyor
Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nin 400 araçlık kapalı otoparkı açılış için gün sayıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkı hizmete açmak için geri sayım başladı"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:35:55 -
Keçiören Belediyesi'nin 400 araçlık kapalı otoparkı açılış için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkı hizmete açmak için geri sayımın başladığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Kalaba Kent Meydanı'na inşa ettikleri otoparkın, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını kaydetti.

Altınok, "Otoparkımızın üstünde bulunan süs havuzundaki ses ve ışık gösterileri ile hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacağız. Otoparkımız, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla, önemli bir rant noktasına kamu yararı gözetilerek inşa edilen bir eserdir." ifadelerini kullandı.

Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait olan otoparkın hizmete açılması için geri sayımın başladığını belirten Altınok. otoparkın Kalaba Kent Meydanı'ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacağını vurguladı. Altınok, şunları kaydetti:

"Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğumu hafifletecek. Elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak."

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