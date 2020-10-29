Keçiören Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına "29 Ekim" desteği

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ile Medical Park ve Medical Park Ankara hastaneleri iş birliğinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.



Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Belediye’nin destekleriyle düzenlenen "Medical Park Ankara Hastaneleri Cumhuriyet Ormanı Etkinliği"ne geniş katılım sağlanırken, hastane çalışanları dikilen her bir fideye tek tek can suyu verdi.



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine tüm imkanların seferber edildiği etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol'un yanı sıra Medical Park Ankara ve Medical Park hastaneleri yöneticileri de katıldı.



Yüzlerce ağaç fidesi dikiminin gerçekleştirildiği ve Cumhuriyet coşkusunu toprakla buluşturan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



