  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keçiören Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına "29 Ekim" desteği
Aktüel

Keçiören Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına "29 Ekim" desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:39:21 -
Keçiören Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına "29 Ekim" desteği

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ile Medical Park ve Medical Park Ankara hastaneleri iş birliğinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutlamak için tüm hastane çalışanlarının katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Belediye’nin destekleriyle düzenlenen "Medical Park Ankara Hastaneleri Cumhuriyet Ormanı Etkinliği"ne geniş katılım sağlanırken, hastane çalışanları dikilen her bir fideye tek tek can suyu verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine tüm imkanların seferber edildiği etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol'un yanı sıra Medical Park Ankara ve Medical Park hastaneleri yöneticileri de katıldı.

Yüzlerce ağaç fidesi dikiminin gerçekleştirildiği ve Cumhuriyet coşkusunu toprakla buluşturan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı
Dünya

Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un s..
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay