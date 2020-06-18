Keçiören Belediyesi'nden Ankara'daki üniversitelere peyzaj desteği

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, Ankara'da özel ve devlet üniversitelerinin sosyal alanlarını güzelleştirmek için peyzaj desteği veriyor.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, belediye; ilk, orta, lise düzeyinde okullar ile üniversitelerin eksiklerini tamamlamak için eğitim yuvalarına verdiği desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi kampüsünde bulunan bank, kamelya ve çöp kovalarını boyayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları için ayrıca üniversite bahçesine dikilmek üzere 50 adet de lavanta teslimatı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan okullara ve başkentte eğitim faaliyeti gösteren birçok üniversiteye destek verdiklerini belirterek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi gibi birçok üniversitenin çeşitli kampüslerinde peyzaj çalışması yaptıklarını aktardı.



Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994'ten beri eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara değinerek, şunlar kaydedildi:

"1994 yılı Keçiören'de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören'den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören'e hizmetkar olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı. Eğitime destek faaliyetleri kapsamında üniversitelerin sosyal alanlarını güzelleştirmek için özel veya devlet kurumu ayrımı yapmaksızın peyzaj desteği vermeye devam ediyoruz."

