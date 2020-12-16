Keçiören Belediyesi sesli kütüphane platformu oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin kurumsal web sitesinde sesli kütüphane platformu oluşturarak Türk edebiyatından birçok eseri yayımlamaya başladıklarını belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, görme engelli vatandaşları Türk edebiyatının klasikleriyle buluşturmak için oluşturdukları sesli kütüphane platformunda eserlerini yayınlamaya başladıklarını, gönüllü okuyucularla gönüller almak için bu platformu geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.



Engelsiz Keçiören hedefiyle hayata geçirilen sesli kütüphane ile aynı zamanda Türkiye genelindeki görme engelli vatandaşlara da hizmet verdiklerini belirten Altınok, "Erişilebilirlik açısından engellilerimiz için birçok yeniliğe imza atıyoruz. Sesli kütüphanemiz de bu çalışmalarımızdan bir tanesidir. Web sitemiz üzerinden alt yapısını da kolay erişeniler şekilde oluşturduk. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görme engelli vatandaşlarımız bu hizmetimize kolayca ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesinin kurumsal web sitesinde hizmete başlayan sesli kütüphane ile görme engelli vatandaşların kültürel hayata katılımı için bir platform oluşturuldu.



seslikitap.kecioren.bel.tr adresinde gönüllü okuyucular tarafından seslendirilerek yayımlanan Türk edebiyatının eşsiz eserleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.





