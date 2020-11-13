Keçiören Belediyesi, "organik atık" getirene "organik gübre" hediye ediyor

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik meyve ve sebze atıklarını getiren vatandaşlara kompost makinasıyla üretilen gübre hediye ettiklerini bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediye, ilçede kurulan semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor.

Burada üretilen gübreler Keçiören'in dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanılırken, organik sebze ve meyve atıklarını getiren vatandaşlara da gübre hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost makinesiyle ürettikleri organik gübreleri, ilçedeki park ve bahçelerde kullandıklarını bildirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda evlerindeki organik sebze ve meyve atıklarını getiren vatandaşımıza da gübre hediye ediyoruz. Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz çevre dostu bir özelliğe sahip. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost ünitesinde aylık ortalama 800 kilogram birinci sınıf organik gübre üretiliyor, üretim fazlası gübreler de depolanarak daha sonra kullanılıyor.

Organik atıkların geri dönüştürülmesiyle birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderleri azaldı. Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Altınok ayrıca, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik meyve ve sebze atıklarını getiren vatandaşlara kompost makinasıyla üretilen gübre hediye ettiklerini aktardı.