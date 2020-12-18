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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gazilerin tedavi gördüğü hastanedeki tadilatı denetledi
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gazilerin tedavi gördüğü hastanedeki tadilatı denetledi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:43:58 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gazilerin tedavi gördüğü hastanedeki tadilatı denetledi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katta belediye imkanlarıyla başlatılan tadilat çalışmasını yerinde denetledi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı ivedilikle yenilediklerini belirtti.

Çalışmaları yerinde denetleyen Altınok, "Yurt içinde ve yurt dışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Onların sağlığı için yaptığımız her bir hizmeti kalpten ve gönülden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınok, "Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur." değerlendirmesinde bulundu.

Başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkanı sunmak istediklerini aktaran Altınok, "Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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