Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Engelsiz Keçiören'i inşa ettik"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal belediyecilik çalışmaları ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için "Engelsiz Keçiören"i inşa ettiklerini bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kanuni Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında Dilek Türk isimli engelli vatandaşın davetini kırmayarak ev ziyaretinde bulundu.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini de soran Altınok, Keçiören Belediyesinin engellilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, şunları kaydetti:

"1994 yılında ilk belediye başkanlığı görevine başladığımızda, başka belediyeler arsa satıp iş yapmaya çalışırken bizler engellilerimizi sosyal yaşama dahil etmek için projeler geliştiriyorduk. Bu anlayışımızla sosyal belediyeciliği engellilerimiz adına yukarı taşıdık. İlçemizde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda gerek sosyal belediyecilik çalışmalarımızla gerekse gönüllere dokunan projelerimizle 'Engelsiz Keçiören'i inşa ettik. Engellilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli eğitim programları düzenliyoruz.

Yıllar önce Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Bizler bu kurumlarımızın kurulması ve engellilerimize nefer olmak için o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık. Bu günlere geldiğimizde de engelli vatandaşlarımızın önünde ne tür engel varsa kaldırmak lazım dedik ve gerek hükümetimizin çalışmalarıyla gerekse belediyelerimizin imar yasalarına etki etme yetkisiyle binalara asansör zorunluluğu getirdik."

Altınok, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.























