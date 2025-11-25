  • İSTANBUL
Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde keçileri kaybolan Turan Tekin'in yardım istemesi üzerine harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dron yardımıyla kayıp keçileri kısa sürede bularak sahibine teslim etti.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Bahçe Orman İşletme Şefliği'ne başvuran Turan Tekin, 15 keçisinin kaybolduğunu belirterek ekiplerden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, arazinin geniş ve engebeli olması nedeniyle dron destekli arama çalışması başlattı. Havadan yapılan taramada kayıp keçilerin ormanlık alanda farklı noktalara dağıldığı tespit edildi.

Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ilerleyen ekipler, 15 keçiyi sağ salim bularak topladı.

Keçiler, tutanakla sahibine teslim edilirken Turan Tekin, hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı Orman İşletme ekiplerine teşekkür etti.

