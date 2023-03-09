Keçiboynuzuyla yoğurt tüketin! Öyle bir faydası var ki, hem de daha ucuz: Hemen alın, herkes başladı

Keçiboynuzu pekmezi yoğurt karışımı: Bu karışım ileri yaşlarda kadınlarda daha sıklıkla yaşanan kemik erimesini engeller. Aynı zamanda güçlü bir kalsiyum içerdiğinden gelişim çağındaki çocuklarında tüketmesi gerekir. - Üst solunum yolları ile ortaya çıkan boğaz ağrısı ve balgamında kısa sürede atılmasını destekler.

Keçiboynuzu pekmezi yoğurtla yenir mi? Keçiboynuzu yoğurt karışımı Nasıl yapılır

Pekmez ve yoğurt içerdikleri besinlerin aynı olması nedeniyle beraber tüketildiğinde vitamin ve mineral oranları düşer. Ancak keçiboynuzu özü yani çekirdeğinin tozu ile tüketildiğinde birçok fayda sağlar. Özellikle kadınlara fayda sağlayan bu karşımdan günde bir kase tüketilmesi tavsiye edilir.

Yoğurt ve süt gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde faydası katlanarak artan keçiboynuzu bakın hangi hastalıklara şifa oluyor. İşte şifalı besin keçiboynuzu faydaları...

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

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Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Merak edenler için: Bal ve keçiboynuzu karışımı faydaları: Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

Kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna katkıda bulunur.

Vücutta normal oksijen taşınımına katkıda bulunur.

Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

Keçiboynuzu pekmezi ne ise yarar?

Muz ve keçiboynuzu pekmezi faydaları: Keçiboynuzu tozu kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Bağırsak enfeksiyonları esnasında ortaya çıkan ve çoğunlukla ağrılı ve ateşli olan ishalin kesilmesi için keçiboynuzu tozu kullanılmaktadır. Karaciğeri korumaya yardımcıdır. Son yapılan araştırmalar keçiboynuzu tozunun karaciğere iyi geldiğini doğrulamaktadır.

Neden keçiboynuzu yemeliyiz?

Diyetinize keçiboynuzu eklemek size sağlığınız açısından birçok fayda sağlayabilir.

Keçiboynuzu doğal liflerle donatılmış olduğundan ve kafein içermediğinden yüksek tansiyonu olan insanlar için ideal bir besin kaynağıdır.

Düşük şeker ve yağ içeriği de kilo vermek isteyen insanlar için faydalı bir seçenektir ve çikolata yerine geçer. İçeriğindeki yüksek A ve B2 gibi vitaminlerde cildiniz ve göz sağlığınız için iyidir.

Diş ve diş eti sağlığında destek sağlar.

Astım ve bronşit tedavisinde kullanılır.

Alerji tedavisinde kullanılır.

İyi bir antioksidandır.

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