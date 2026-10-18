Tarım Kredi'de indirim rüzgarı: İşte 19 Ekim aktüel kataloğu!
Tarım Kredi Kooperatifi'nin 19 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Yeni haftada satışa sunulacak indirimli ürünler şimdiden müşterilerin ilgisini çekmeye başladı.
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Tarım Kredi Kooperatifi'nin 19 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Yeni haftada satışa sunulacak indirimli ürünler şimdiden müşterilerin ilgisini çekmeye başladı.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 19 EKİM: Acı sos - Mayonez - Hardal sos - Barbekü sos
Toz deterjan 16-31 Ekimde Tarım kredi kooperatifi marketlerde.
Tavuk Pirzola KG - 219.00 TL Meyveli yoğurt - 52.50 TL Ayran 2L - 92.50 TL
Tariş Üzüm Sirkesi- 94,50 TL Tariş Elma Sirke Cam- 45,50TL Tariş Üzüm Sirke Cam- 47,25TL
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