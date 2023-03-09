Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

Antibiyotik kullanımı sağlık alanında çağımızın en büyük çıkmazlarının başında geliyor. Doğal antibiyotike ne dersiniz. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız yiyecekler vücuttaki kanın kirlenmesine neden oluyor. Temel bir besin maddesi olan sodyum, fazla tüketildiğinde kalp hastalığı, felç ve erken ölüm riskini artırıyor. Bu noktada besinler çok önemli. Vücutta biriken kirli kan ise ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık problemlerine kapı aralayabiliyor. Peki, vücuttaki kirli kan nasıl temizlenir? İşte vücuttaki kirli kanı temizlemeye yardımcı olan 6 besin...