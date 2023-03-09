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Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

2023-03-09 18:29:28
Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

Antibiyotik kullanımı sağlık alanında çağımızın en büyük çıkmazlarının başında geliyor. Doğal antibiyotike ne dersiniz. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız yiyecekler vücuttaki kanın kirlenmesine neden oluyor. Temel bir besin maddesi olan sodyum, fazla tüketildiğinde kalp hastalığı, felç ve erken ölüm riskini artırıyor. Bu noktada besinler çok önemli. Vücutta biriken kirli kan ise ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık problemlerine kapı aralayabiliyor. Peki, vücuttaki kirli kan nasıl temizlenir? İşte vücuttaki kirli kanı temizlemeye yardımcı olan 6 besin...

#1
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

Sağlık problemlerine yol açabilen ve kendinizi daha yorgun hissetmenizi sağlayan vücuttaki kirli kanı doğal bitki ve baharatlarla temizlemek mümkün. Peki, tükettiğimiz gıdalarla vücuttaki kirli kanı temizlemek mümkün mü?

#2
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

kanın, içindeki alyuvarlarla bedeni korumak, bedendeki atık maddeleri toplayıp atmak, bedenin su dengesini korumak gibi görevleri bulunuyor. Bu işlerin düzgünce yapılması için kanın temiz olması gerekiyor. İşte vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olacak besinler...

#3
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

SARIMSAK Kan temizleyici özelliği bulunan sarımsak ayrıca hiper tansiyonu ve dolaşım bozukluğunu önler. Kandaki kötü kolestrolü düşüren sarımsak kan akışının organlara rahatça akmasını sağlar ve aort damarı, koroner atardamarları, beyin damarlarını korur.

#4
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

KARAHİNDİBA- Her bahçede, yol kenarlarında rastlayabileceğiniz yabani bir ot olan karahindiba, sindirim sistemini toksinlerden temizleyen besin maddeleri ve antioksidanları barındırır. Ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı korur ve kandaki toksinleri temizler.

#5
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

ZERDEÇAL- Kaynağı Hindistan olan bu bitki sağlık için de kullanılır. Kansere karşı koruyucu olan zerdeçal DNA hasarını tamir eder ve kronik iltihaplanmayı giderir. Ayrıca kalp hastalıkları ve kan pıhtılarının önüne geçer.

#6
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

FESLEĞEN- Karaciğer ve böbreklerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olan fesleğen sindirim problemleri ve enfeksiyonların önüne geçiyor. Ayrıca kandaki toksinlerin atılmasını sağlıyor.

#7
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

KİŞNİŞ- Kanı temizleyen kişniş kalp ve damarlardaki hasarları iyileştiriyor ve anksiyete problemine iyi geliyor.

#8
Foto - Kanı temizleyen 6 besin: Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz! Zehri yenen, damar temizleme etkisi büyük antibiyotik

ISIRGAN OTU- İçerisinde bulunan histamin ve formik asit sayesinde kanı temizleyen ısırgan otu kanamaları da durdurur. Çayı her gün tüketilirse kolesterol ve tansiyona iyi gelir.

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