Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına bayılacaksınız: Akciğerdeki zehri boşaltıyor! Adım adım yapıp rahat nefes alın

İnsan bedeninin ihtiyaç duyduğu çok şeyi kapsaması ile alaka yararlarını Ananesel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler…

Akciğerde, hava soluyup nefes alıp verme kontrol edilir ve burada kirli kan yenilenir.

KEMİKLERİ KUVVETLENDİRİR

Keçiboynuzunun yararları arasında kemikleri kuvvetlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Bayanlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu kapsadığı yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri kuvvetlendirici bir tesire sahip.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkatleri üzerine çeken keçiboynuzunu süt ile beraber yiyerek öksürük meselesinden kısa vakitte kurtulabilirsiniz.

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KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içeriğinde yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini tertip edici tesiri ile de dikkat çekiyor.

KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir tesire sahip olan keçiboynuzu 2 ay süresince süt, su ve yoğurt ile beraber yenildiğinde kan kolesterol değerlerini olağana indiriyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Özellikle sigara içenler için oldukça tesirli bir besin olan keçiboynuzu sigaranın verdiği zararı temizliyor.

Akciğerleri kuvvetlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Diş ile kırılması güç olan keçiboynuzu çekirdekleri bu özelliği sayesinde dünyanın en sert çekirdeği seçilmiştir. Bir öbür özelliği ise tüm keçiboynuzu çekirdeklerinin sertlikleri ve ağırlıkları aynıdır. Bu sebepten ziynet eşyalarında kullanılır. Ancak toz hale getirilerek de tüketilir. Daha Önceki çağlardan beri öğütülüp bitkisel tedavilerde kullanılan keçiboynuzu çekirdeğinin insan sıhhatine yararları saymakla bitmiyor.

PEKİ KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİNİN YARARLARI NELERDİR?

– Kalsiyum diş ve kemik sıhhati için oldukça ehemmiyetli bir maddedir. Kalsiyum herkesin bildiği gibi sütte oldukça fazla ölçüde bulunur. Ancak keçiboynuzu çekirdeği süte oranla 3 kat daha fazla kalsiyum kapsar. Günlük bedenin lüzumu olan kalsiyum oranının da yüzde 70’ini karşılar.

– Kapsadığı yüksek ölçüde fosfor sayesinde bedenin mukavemetini artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir. Tüm hastalıklara karşı bedende kalkan oluşturan keçi boynuzunu uzmanlar özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin yemesi gerektiğini vurguluyor.

– Çinko minerali bakımından zengin olan keçiboynuzu çekirdeğinin öğütülerek elde edilen tozundan bir kaşığını bir su bardağı sıcak suya koyup içildiğinde bedendeki hormonları düzenler.

– Astım ve soluk darlığı yaşayan şahıslarında natürel ilaç olarak tüketilebilir. Yüksek ölçüde antioksidan özelliği olan bu gıda boğazdaki enfeksiyonlu virüsleri temizler ve akciğerleri hafifleterek boğazdaki cerahati (iltihabı) balgam olarak atar.

– Sinir hücrelerinin deforme olmasını önleyerek bitkinliğe ve strese iyi gelir. Özellikle keçiboynuzu çekirdeğinden yapılan kahve gün içerisinde yaşanan halsizliği giderir.

– Teknolojik aletlerle bedene giren radyasyonu, yiyecekler ile vücuda giren ağır metal maddeleri ve tarımsal atık ilaçların neden olduğu hasarlı maddeleri kısa vakitte bedenden atar.