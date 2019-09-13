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Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da

Isparta Keçiborlu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını merkeze bağlı Sav Kasabası Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:32
Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da

Isparta Keçiborlu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını merkeze bağlı Sav Kasabası Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Yeni sezon için 10 ismi sarı-kırmızılı renklerine bağlayan Keçiborlu Belediyespor, sezon için oldukça iddialı. Teknik Direktör Hakan Şimşek, “Şampiyon olup Bölgesel Amatör Lige çıkmayı hedefliyoruz. Başta, Belediye Başkanımız Yusuf Murat Parlak, Kulüp Başkanımız Erkan Kader, yönetimiz arkamızda. Ayrıca, taraftarımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberlik başarıyı getirecek” dedi.


Isparta 1.Amatör Küme Futbol Ligi ekiplerinden Keçiborlu Belediyespor, gözünü şampiyonluğa dikti.Hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Çalışmaların büyük bir çoğunluğunu Sav Spor Kompleksinde yapan Keçiborlu Belediyespor’da Teknik Patronluğa Ispartaspor’un eski golcüsü ve antrenörü Hakan Şimşek getirildi.


Keçiborlu Belediyespor, yeni sezon için 10 ismi renklerine bağladı


Şu ana kadar Keçiborlu Belediyespor dış transferde, Isparta 32 Spor’dan Emrah Sansar,Kilimli Belediyespor’dan Forvet Şaban Aksoy, Gelendostspor’dan Abdullah Kumcu, Canberk Yüksel, Süleyman Kırmızıgül, Orhangazispor’dan stoper Galip Karatosun, Kumluca Belediyespor’dan kaleci Servet Güneş, orta saha Hüseyin Daş, Emre spor’dan Yunus Karabacak ve Bucak Belediye Oğuzhanspor’dan Mert Daşdöner’i kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde en az 5-6 özel maç yaparak lige hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.


Şimşek: “Bu birlik ve beraberlik başarıyı getirecek”


Öte yandan, Keçiborlu Belediyespor Teknik Sorumlusu Hakan Şimşek, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ve Bölgesel Amatör Lig ayarında bir kadro kurduklarını söyledi.


Daha önce profesyonel lig deneyimi olan isimleri kadrolarına kattıklarını ve transferin devam edeceğini dile getiren Şimşek, “Sezon hazırlıklarımız şu an çok iyi gidiyor. Özel maçlarla da eksiklerimizi görmek istiyoruz. O nedenle Antalya, Burdur, Afyonkarahisar gibi yakın illerin takımlarıyla özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz Isparta’nın Bölgesel Amatör Lig’deki kontenjanı 1. Bu yıl Isparta 32 Spor’un 3. Lige çıkacağına yürekten inanıyoruz. Biz de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lige çıkmayı hedefliyoruz.Varsayım Isparta çıkamadı, bizim de ara transferde takviyelerimiz olacak. Başta, Belediye Başkanımız Yusuf Murat Parlak, Kulüp Başkanımız Erkan Kader, yönetimiz arkamızda. Ayrıca, taraftarımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberlik başarıyı getirecek” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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