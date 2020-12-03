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Sağlık Keçi sütü koronaya iyi gelir mi? Keçi sütü koronadan korur mu?
Sağlık

Keçi sütü koronaya iyi gelir mi? Keçi sütü koronadan korur mu?

Artan korona vaka sayıları sonrası vatandaşlar koronaya iyi gelen gıdaları merak ediyor. Korona salgınından korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. İyi bir bağışıklık sistemi için ise sağlıklı ve vücudu virüslere karşı koruyacak besinlere tüketilmesi şart. Peki keçi sütü koronadan korur mu? Keçi sütü koronaya iyi gelir mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:11:00 -
Keçi sütü koronaya iyi gelir mi? Keçi sütü koronadan korur mu?

Koronaya karşı etkili olan besinler salgın sürecinde en çok arananlar listesinde yer almakta. Bir araştıraya göre, biyoaktif peptit bileşikleri, akciğer hücrelerinin dış yüzeyindeki enzimlere bağlanıyor ve böylece koronavirüsün buraya gelip tutunmasını engelliyor. Çalışmaya yönelik bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Helal Gıda Araştırma Merkezi’nden araştırmacı ve yüksek kimyager olan Bilal Çakır, keçi sütünün koronaya karşılı etkilerini anlattı. Keçi sütündeki protein olan beta-laktoglubinin parçalandıktan sonra ortaya çıkan biyoaktif peptit denilen parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettiklerini anlatan Çakır, “Bu protein koronavirüsün vücuda girmesini engelleyebilir, bunu çalışmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra koronavirüs spike proteinleri dediğimiz proteinlerin akciğer hücrelerindeki enzimlere bağlanmasını önleyebilir. Virüsteki spike proteinleri akciğer dokusundaki ACE-2 veya farklı enzimlere bağlanıyor. İşte bu proteinin ACE-2’ye bağlanmasını engelleyecek beta laktoglubindeki ajanları aktif hale getirmeyi başardık” diye konuştu.

Keçi sütü koronadan korur mu?

Sütün içindeki yapının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Keçi sütünü içerek koronavirüsten korunamazsınız. Sütün içerisinde bulunan proteindeki inaktif yapıları aktif hale getirerek iyi bir sonuç alabiliriz. Bu çalışmanın laboratuvar ortamında yapılması lazım.” dedi.

 

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