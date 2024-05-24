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Yaşam Keçi sürüsü yaptı yapacağını!
Yaşam

Keçi sürüsü yaptı yapacağını!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:36:00 -

İstanbul Arnavutköy'de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Araçta ise hasar oluştu.

Arnavutköy’de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin kaput üzerinde tepinmesi nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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