Kebapçıların gizli tarifi deşifre oldu! Kolay ve pratik bu tarifi deneyenler parmaklarını yiyecek

Et yemekleri genelde uzun süre mutfakta kalmanızı ve zahmetli bir dizi işlemi ardı ardına yapmanızı gerektirir. Ancak sizin için hazırladığımız sim sim kebabı tarifiyle hem hızlıca et yemeği pişirmiş olacaksınız hem de ailenize veya sevdiklerinize bir lezzet şöleni yaşatacaksınız. Sim sim kebabı malzemeler listesi şöyle:

100 gram dana eti, 100 gram kuzu eti, 2 adet patlıcan, yarım yufka yada 1 adet lavaş, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı susam ve tuz.

Servis için ise arzuya göre yoğurt, közlenmiş domates ve biber.

Sim sim kebabı hazırlanışı

Kasaptan etleri alırken kebaplık olacak şekilde iri iri zırla yada makineden çektirin. Üzerine tuz ekleyip yoğurun ve şişlere uzunlamasına elinizle bastırarak geçirin. Daha sonra ızgarada pişirip kenara alın. Diğer taraftan patlıcanı közleyip kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Yufkanın içine patlıcanı 3 cm genişliğinde yayın.

Fırının sıcaklık derecesine dikkat edin

Üzerine pişen eti koyup rulo şeklinde sarın. Ruloyu eşit parçalar halinde kesin. Üzerine eritilmiş tereyağı ve soya sosu sürüp susam serpin. Izgara yada orta ısılı fırında bir kaç dakika pişirin. Yoğurt közlenmiş domates ve biber eşliğinde servis yapın.

Kebap şişiniz yoksa eti elinizle şekillendirip fırın tepsisine dizdikten sonra orta ısılı fırında pişirebilirsiniz.

Tam tadında, tam kıvamında et pişirme süreleri

Az pişmiş (50°C): Eti ızgara veya tavaya aldıktan sonra her iki tarafını 1,5’ar dk pişirin. Dışı hafif kahverengi, içi kıpkırmızı olan az pişmiş derecesinde etiniz yemeye hazırdır. (toplam pişme süresi 3-3,5 dk)

Orta (57°C): Eti ızgara veya tavaya aldıktan sonra her iki tarafını 4’er dk pişirin. Dışı pişmiş, içi sıcak, orta kısmı pembe olan orta derecesinde pişmiş etiniz yemeye hazırdır. (toplam pişme süresi 7-8 dk)

İyi (70°C): Eti ızgara veya tavaya aldıktan sonra her iki tarafını 7’şer dakika pişirin. Dışı koyu kahverengi, ortası kahverengi ve hiç pembelik olmayan etiniz iyi derecesinde yemeye hazırdır. (toplam pişme süresi 13-14 dk)