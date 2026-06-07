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Yeniakit Publisher
Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 24 saat sürdü.

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Foto - Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyünde işletilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda maden kurtarma ekibi ve acil durum personeli sevk edildiğini belirtti.

#3
Foto - Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Angel; kurtarma ekiplerine, acil durum personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Foto - Kömür madeninde feci kaza! Göçük altında kalan 7 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı ise kömür madenindeki kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

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