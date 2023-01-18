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Yaşam Kebap diyarında geçimlerini böyle sağlıyorlar!
Yaşam

Kebap diyarında geçimlerini böyle sağlıyorlar!

Et yemekleriyle meşhur Gaziantep'te bazı vatandaşlar geçimlerini balıkçılıkla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 16:02:00 -
Kebap diyarında geçimlerini böyle sağlıyorlar!

Başta kebabı olmak üzere kırmızı et, baharat ve tatlıları ile dünyada tanınan şehirlerin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az sayıda balıkçı, Fırat Nehri'nde avladıkları balıkları satarak geçimini sağlıyor

Mutfağı ve damak çatlatan lezzetleri ile tüm dünya mutfaklarında saygın bir yeri bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde az sayıda bulunan balıkçılar ise Fırat Nehri'nde balık avlayarak, geçimini sağlıyor. Başta gastronomi kenti Gaziantep ile Adıyaman olmak üzere bölgede bulunan az sayıda balıkçı, Fırat Nehri'nin Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Habeş Kanyonu ilee Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü arasındaki kısmında olta ve ağla balık yakalıyor. Açıldıkları teknelerle Fırat nehrinde yakaladıkları şabut, sazan, turna gibi balık türlerini kilosunu 20 ile 70 TL arasında satarak geçimlerini sağlıyor.

Balık avına akşam saatlerinde çıkan balıkçılar, sabaha kadar yakaladıkları balıkları ise Adıyaman ve Besni ilçelerinde satıyor.

Fırat Nehri'nde olta ve ağ atan balıkçılardan Kurtuluş Akalın, ’’Fırat Nehri’nde balıkçı teknelerimizle akşam saatlerinde nehre açılıyoruz. Akşamı ve geceyi Fırat Nehiri’nde avlanarak geçiriyoruz. Sabah gün doğumuna kadar gerdiğimiz ağ ve attığımız oltalara takılan balıkları, sabah saatlerinde çıkararak satıyoruz. Öncelikle Araban ilçesine bağlı Elif, Hisar ve diğer kırsal mahallelerde, cadde ve sokaklarda balıkları satıyoruz. Ya da Besni ilçesine götürüp, orada balıklarımızı satıyoruz" dedi.

5-8 kilo arasında balıklar yakaladı

Son avda kilosu 5 ile 8 arasında olan balıkları avladıklarını belirten Akalın, babadan oğula balıkçılık yaptıklarını kaydetti. Bölge insanının balık ihtiyacını temin ettiklerini belirten Akalın, "Yaklaşık 45 kilometrelik yolculuğun ardından yakaladığım balıkları sattıp ailesinin geçimini sağladığını belirten balıkçı Akalın, bölge halkının balık ihtiyacını temin ediyorum. Babam da Fırat Nehri’nde tuttuğu balıkları Araban ilçesi ve köylerinde satıp ailesinin geçimini sağlardı. Şimdi ben de Fırat Nehri’nde tekne üzerinde ağlarla tuttuğum balıkları Araban ilçesi ve çevresinde satarak hem ailemin geçimini sağlıyorum, hem de vatandaşların balık ihtiyaçlarını gideriyorum" dedi.

Arabanlı balık severlerden Hacı İlik ise lezzeti nedeniyle sadece Fırat Nehri'nden çıkan balıkları tercih ettiklerini belirterek, "Hayvan türleri içerisinde sadece balıklar doğal yaşam ortamlarında besleniyor. Diğer hayvanlar, hormon yada değişik kimyasallarla besleniyor. Ama bu balıklar Fırat Nehri'nin serin sularında yetişiyor. bu nedenle daha da lezzetli oluyor. Bir kez alıştığınızda sık sık bu balıkları tüketmek istiyorsunuz. Biz de dört gözle bu balıkçıların gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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