  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Keban’da "Kuzu Maydanoz'un maceraları" tiyatro oyunu sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:04:23 -
Keban’da "Kuzu Maydanoz'un maceraları" tiyatro oyunu sahnelendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Keban ilçesinde "Kuzu Maydanoz'un maceraları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Keban Anadolu Lisesi bahçesinde İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından konuşlandırılan sahne tırında sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle izleyen çocuklar, güzel vakit geçirdi.

Oyuncu ve yönetmen Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, tek perdelik tiyatro oyununun ilk olarak Elazığ’da sahnelendiğini belirtti.

Oyunun kaybolan bir çocuğun ailesine dönmesi için çevredekilerin yaptığı yardımları konu aldığını, dostluk, kardeşlik, paylaşma, birlik ve beraberlik mesajları verdiğini ifade eden Ulukut, oyununu tüm sanatseverlere tavsiye etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da oyunun ilçelerinde sahnelenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı