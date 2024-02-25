Kebabiye otu (tohumu): Kebabiye ne işe yarar, tohumunun faydaları nelerdir? 1 çay kaşığı: motor gibi çalışacak

Kebabiye Otunun Faydaları Nelerdir?

*Özellikle bazı sebeplerden dolayı böbreklerde taş ve kum oluşmaktadır. Bu kaşın ve kumun dökülmesinde büyük etkiye sahiptir.

*Ayrıca mikrop öldürücü özelliği de bulunmaktadır. Ağız içerisinde oluşan bakteri ve mikropları da öldürmektedir.

*Hatta ağız kokusunu da gidermekte ve ağız ve diş sağlığını da korumaktadır.

*Mide sağlığını da korumaktadır ve mide de oluşan hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

*En iyi bilinen ve çok tercih edilen özelliği ise ses kısıklığına iyi gelmesidir.

*Kebabiyenin tohumu idrar yolları enfeksiyonuna karşı büyük etkisi bulunmaktadır.

*Kebabiyenin iştah açıcı özelliği olduğu için kilo almak isteyenlerin tercih ettiği ve zayıflamak isteyenlerin ise uzak durduğu bir baharat türüdür.

*Sindirim sisteminin ve karaciğerinde sağlığını korumaktadır. Sindirim sistemini motor gibi çalıştırır.

*Bel soğukluğu rahatsızlığına karşı da iyi gelmektedir.

*Diğer bir özelliği ise prostat hastalığına ve prostat iltihabına iyi gelmesidir.

*Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da etkilidir. Boğazı yumuşatır rahatsızlıkların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır.

*Özellikle ağızda oluşan aft yani ağız yaralarına da iyi gelmektedir.

*Astım, bronşit ve öksürük tedavisinde de kullanılmaktadır.

*Faranjit hastalığına karşı da etkilidir.

*Bağırsakları temizler ve bağırsaklardaki mikropların ölmesini de sağlamaktadır.

*Balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

*Antibiyotik etkisi de bulunmaktadır.

Kebabiye Tohumunun Kullanımı Nasıldır?

Tohumu çiğnenmektedir. Günde 2-3 defa çiğnenmesi yeterlidir.

Tohumundan da yaprağından da çay yapılmaktadır. 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine 1 çay kaşığı kebabiyenin tohumu ve otu atılır 4-5 dakika boyunca kaynatılır. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterli olmaktadır.

Toz halinde yemeklere veya yoğurda atılarak da tercih edilmektedir. Ya da bal ve limonla da kullanılmaktadır.

Fazla tüketilmesi önerilmez vücuda zararı olmaktadır.

Özellikle hamile ve hamile şüphesi olan kişilerin kullanmaması gerekir.

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