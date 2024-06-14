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Yerel Kdz.Ereğli'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu
Yerel

Kdz.Ereğli'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-06-14 08:39:00 -
Kdz.Ereğli'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Kdz.Ereğli'de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ailesi ile denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli-Alaplı karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. Ailesi ile serinlemek için denize giren 7 yaşındaki Y.K., bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaşarak suda kayboldu.

Durumu fark eden diğer vatandaşlar Y.K. çığlık içinde sudan çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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