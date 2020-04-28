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Aktüel

Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği kumanya yardımında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz.

2020-04-28 10:24:38 -
Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği kumanya yardımında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımında bulundu.


Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Davut Karataş her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahiplerini bir nebzede olsun sevindirdiklerini ifade etti. Karataş yardımlara ilişkin olarak “Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibine kumanya yardımında bulun uyuyoruz. Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle işi bozulan yada işsiz kalan çok insanımız var. Bunları da hesaba katarak bize bilgileri ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırdık. Korona virüs salgınını inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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