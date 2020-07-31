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Ekonomi

KDV ve stopajda indirim müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:01:00 -
KDV ve stopajda indirim müjdesi

Albayrak, sosyal medya hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, “İş yeri kira stopajını yüzde 20’den yüzde 10’a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV’yi yüzde 1’e indirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

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