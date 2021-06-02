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Ekonomi KDV indirimleri uzatıldı mı? Hangi ürünlerde KDV indirimi var?
Ekonomi

KDV indirimleri uzatıldı mı? Hangi ürünlerde KDV indirimi var?

KDV indirimi son dakika haberleri: KDV indirimleri hangi tarihten itibaren geçerli? KDV indirimi ne kadar? soruları Resmi Gazete’de KDV indirimlerinin süresine ilişkin yeni düzenlemenin yer alması sonrası sorgulanır oldu. Peki KDV indiriminde süre ne kadar? KDV indirimi süre uzatıldı mı? KDV indirimleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 09:22:00 - 2021-06-02 09:26:32
KDV indirimleri uzatıldı mı? Hangi ürünlerde KDV indirimi var?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 2020 yılı temmuz ayından itibaren bazı sektörlerde 7 ile 10 puanlık KDV indirimleri uygulanıyor. KDV indirimlerinin geçerlilik süresi, 31 Mayıs'ta sona ermişti. Sektörlerden süre uzatımı talebi gelirken, KDV indirimlerini iki ay daha geçerli kılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde KDV ve stopaj indiriminde süre uzatıldı.

Hangi ürünlerde KDV indirimi var?

Karara göre, kira stopaj oranı, temmuz sonuna kadar yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV, yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak. Konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ise KDV oranı yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

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