KDV indiriminde süre uzadı! Kovid-19 aşılarında KDV oranı yüzde 1 olacak

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Kovid-19 aşılarının 31 Aralık 2021’e kadar (bu tarih dahil) tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

31 Mayıs 2021’e uzatıldı

Öte yandan, kararın geçici 6. maddesinde sıralanan hizmetler için KDV oranlarının son uygulanma tarihi 31 Aralık 2020’den 31 Mayıs 2021’e uzatıldı. Kovid-19 aşısının tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin hüküm dünden, diğer hükümler ise 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlükte olacak. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülen iş yeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek.

Yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi

Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Temmuz’dan yıl sonunda kadar uygulanması öngörülen, yolcu taşımacılığı, yeme-içme ve geceleme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bazı bakım onarım faaliyetleri için yüzde 18’den yüzde 8’e çekilen KDV’deki indirimlerin süresi de gelecek yılın mayıs ayı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanacak.