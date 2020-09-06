KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Terör örgütü PKK'ya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) sert tepki geldi.

PKK'ya 'kölelik' çıkışı

KDP, terör örgütü PKK’nın kendilerine yönelik son dönemdeki eleştirilerine, dünyada köleliliğin sona erdiği ama PKK’da hala köleliğin devam ettiği ifadeleriyle yanıt verdi.

"Tarihimizi kirletiyorsunuz"

Barzani başkanlığındaki KDP'den yapılan açıklamada, PKK elebaşılarının son dönemde KDP hakkında birçok suçlamada bulunduğu anımsatılarak PKK’nın KDP’nin prestijini ve tarihini kirlettiği belirtildi. PKK'ya kendilerini görüp görmedikleri sorulan açıklamada, terör örgütünün nereden geldiği, neden kurulduğu ve ne yaptıkları soruları yöneltildi.

"Halk PKK'dan destek istemiyor"

IKBY halkının terör örgütü PKK’dan destek istemediğini ve istemeyeceğini bildiren Kürdistan Demokrat Partisi'nin açıklamasında, PKK'nın Türklerin Kürtleri sözde yok etmek için Zap, Haftanin ve Hakurk'a geldiğini iddia ettiği belirtildi.

"Türkiye neden oralara bir karış girmedi?"

PKK'nın kendilerine Türkiye'nin neden kuzey ve güney topraklarına bir karış girmediğini sorması gerektini bildiren KDP, terör örgütünün kendine bunu sorması gerektiğini çünkü meydanlarını bırakıp buraya geldiklerini vurguladı.

"Amacınız Türkleri buraya getirmek"

KDP, PKK'nın burada bulunmasının tek nedeninin Türkleri buraya getirmek olduğunu kaydetti.

Sincar’ın IKBY’nin bölünmez bir parçası olduğunu ve Irak hükümeti ile yapılan tüm görüşmelerde bunun dile getirildiğini kaydedilen açıklamada, PKK'nın Sincar’ı kendilerinden koparmaya çalıştığı ve PKK'nın IKBY’nin askeri ve idari işlerine karışmaya hakkının olmadığı bildirildi.