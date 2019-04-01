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KDC'deki Ebola salgınında ölü sayısı 610'a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 610'a dayandı. Virüsü taşıyan 331 kişi ise tamamen iyileşti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
KDC'deki Ebola salgınında ölü sayısı 610'a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 610'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 82 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 16'sının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Tedaviler devam ediyor

Salgında Temmuz 2018'den bugüne kadar toplamda 610 kişi yaşamını yitirirken, virüsü taşıyan 331 kişi ise tamamen iyileşti. Halen 75 kişi Ebola merkezlerinde tedavi görüyor.

Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 66 kişi de kanamalı ateşten hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 93 bin 613 kişiye aşı yapıldı.

11 binden fazla ölü

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC)
  2. Ebola virüsü
  3. Kırım kongo kanamalı ateşi

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