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Ekonomi KÇÖ ile çalışanlara 32 milyar lira ödendi
Ekonomi

KÇÖ ile çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) kapsamında, 2020’nin Mart ayından bu yılın şubat ayı sonuna kadar 3,7 milyon çalışan için 32 milyar lira ödemede bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:14:00 -
KÇÖ ile çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020’de açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı. Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı. Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.

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