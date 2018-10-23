KCK sanığı Amed Sportif’te

Osman Yiğit/ANKARA

"KCK Ana Davası"nda 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Ocaklık, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi. Akit’in aldığı bilgilere göre Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Nurullah Edemen'in başkanlığı bırakmasının ardından olağanüstü kongre kararı aldı. 14 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü kongre yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 21 Ekim pazar gününe ertelendi. Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) kongre salonunda önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü kongreye tek liste ile gidildi. Kongrede 20'si asil 11'i yedek 31 üye seçildi.

KCK Ana Dava sanığı Ocaklık futbol kulübü yönetiminde

Ancak yönetime girenlerin arasında, KCK Ana Davası sanıklarından Osman Ocaklık’ın da bulunması dikkat çekti. Ocaklık "KCK Ana Davası" "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve 608 klasörden oluşan terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri 25 Mayıs'ta karara bağlamış, Osman Ocaklık'a verilen cezayı yerinde bulmuştu.