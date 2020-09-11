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Aktüel KBÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı
Aktüel

KBÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:22:54 -
KBÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ), 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütüleceği bildirildi.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, güz döneminde örgün öğretimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde senato kararınca üniversitemizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze olmasının uygunluğuna, diğer tüm akademik birimlerimizde ise derslerin tamamının online olarak yapılması kararlaştırılmıştır."


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