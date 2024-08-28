KBÜ TEKNOKENT’te enerji verimliliği üzerine yenilikçi proje

Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hatice Evlen’in yürütücülüğünü üstlendiği proje, sıcak su sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü gibi avantajlar sunacak.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde ‘Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü’ projesi için destek almaya hak kazanan firma, bu proje ile sıcak su denetim ve kontrol sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Proje yürütücüsü Evlen, “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Elya Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak bu sene TÜBİTAK 1507 AR-GE projeleri çerçevesinde bir yılda ikinci projemize destek almaya hak kazandık” dedi.

“Güneş enerjisi ve doğalgaz kombi sistemleri bir araya getirilerek daha verimli kullanılabilmesini hedeflemekteyiz”

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz ve güneş enerjisi sistemlerini birbirleriyle entegre ederek enerji verimliliğini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Evlen, “Bu projemizde, Endüstri 4.0 temelli sıcak su denetimi ve kontrolü yapmak üzere bir proje hazırladık. Projemizde evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz ve güneş enerjisi sistemlerinin birbiriyle kombineli olarak çalışarak enerji verimliliği sağlaması üzerine bir çalışma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemle, güneş enerjisi ve doğalgaz kombi sistemleri bir araya getirilerek daha verimli kullanılabilmesini hedeflemekteyiz. Böylelikle, güneş enerjisi sistemi ihtiyaç duyulduğunda doğalgaz sistemiyle bütünleşik bir şekilde kullanılabilecektir” diye konuştu.

Projede, kullanıcıların bu süreci planlamalarına ve yönlendirmelerine yardımcı olacak bir mobil uygulama da geliştirdiklerini ifade eden Evlen, “Kullanıcılar bu sistemle evde olmadıkları zaman hazırladığımız mobil uygulama ile bilgisayarlarından ya da telefonlarından evlerinin ısıtılmasını ve sıcak su denetimini rahatlıkla yapabileceklerdir. Bu sistem, aynı zamanda sanayi şirketleri ve fabrikalar için de uygulanabilir. Güneş kolektörlerindeki biriktirilen suyun verimsiz kullanımı ve kontrolsüz olması durumunda doğalgaza geçiş yapılmak zorunda kalınmasından kaynaklanan enerji açığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, kolektörlerdeki sıcak su ile doğalgazı eş zamanlı ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi planlamaktayız. Ayrıca, kullanıcılara bu süreci planlama ve yönlendirme konusunda yardımcı olmak için bir mobil uygulama hazırlayarak onlara destek olmayı amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.

“Verimliliğin doğal gaz faturalarına uygun meblağalar olarak yansıdığını görmüş bulunmaktayız”

Yapılan simülasyonlarda sistemin uygulanması halinde en az yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandığını vurgulayan Evlen, “Projemizin hazırlık aşamasında bir simülasyon programı kullanılarak verim analizi gerçekleştirilmiştir. Bu verim analizine göre, bu sistem uygulandığında yaklaşık olarak yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandığı ve bu verimliliğin doğalgaz faturalarına uygun meblağalar olarak yansıdığını görmüş bulunmaktayız. Aynı zamanda, proje kapsamında hazırladığımız yapay zekâ destekli mobil uygulamayla kullanıcılara mevcut sıcak su birikiminin nerede değerlendirilebileceği hakkında destek ve yönlendirmelerde bulunacaktır. Telefonunuza indirdiğiniz bu uygulamayla, ne kadar sıcak suyunuzun bulunduğu, sıcak suyun ne kadarının kullanılabileceğinizi, kaçak su oranını tespit edebilme özelliklerine sahiptir” ifadelerine yer verdi.