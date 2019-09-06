KBÜ Rektör Polat’tan ziyaretler Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ankara ve Tokat’ta ziyaretlerde bulundu.

Rektör Polat, Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüşmelerde bulunurken, Tokat’ta ise AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ankara ve Tokat’ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

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