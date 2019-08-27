KBRN bölge toplantısı Erzurum’da yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Organize edilen ve Erzurum’da gerçekleşen ’Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer Risklerden Korunma Yöntemi ve Farkındalık (KBRN) Bölge Eğitim toplantısı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapıldı.

Dört Gün sürecek Eğitime Türkiye’nin bir çok ilinden gelerek katılan Uzman ve Sağlık Çalışanları (KBRN) farkındalığını paylaşacak.

Toplantı öncesi açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Türkiye’nin her bölgesinden gelen katılımcı eğitimci arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bende sizlerin içinden UMKE’112 Ailesinden gelen biri olarak, sizleri ağırlamaktan ve Erzurum’da misafir etmekten duyduğum mutluluğu öncelikle ifade etmek istiyorum. İnşallah sonucu itibariyle başarılı bir eğitimi başlayıp ve tamamlamış oluruz. Tabi biliyorsunuz (KBRN) ninde kelime anlamı itibariyle, ’Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer kelimelerinden kısaltılarak oluşmuş ve günümüzde oldukça önemli artık gelişen teknolojik, dünyada giderek önemi artan bir olgu haline geldi, Tabi bu amaçla bakanlık olarak bu eğitimi düzenleyip bizim (KBRN) olaylarına bu bir kasıtlı olay olabilir yada bir kaza sonucu olabilir, bir önlem bir arındırma, bir çalışma, kendimizi geliştirme bu anlamda bilgilerimizi, tecrübelerimizi artırma, Neler yapabilirizi ortak paydada bir Standart haline getirme amacıyla bu eğitimler veriliyor. İnşallah bizim eğitimimizde bu amaca hizmet etmiş olacak, biliyorsunuz İnsanoğlunun var olduğu ilk çağlarda, Taşla, toprakla, kılıçla, kalkanla, daha sonra topla, tüfekle günümüzde ise füzelerle veya daha gelişmiş menzilli silahlarla kavgaya savaşa dönüştü, zaman zamanda duyuyoruz, Serin gazımı? Kullanıldı acaba veya kimyasal bir olay mıdır veya biyolojik saldır mı var artık dünyanın gittiği noktada biraz daha elde edilmesi kolay ve etkileri ’de daha yaygın daha keskin olan kimyasal silahlara yada (KBRN) olaylarına bir gidiş var, İnşallah öyle olmaz insanoğlu buna bir dur der, ama maalesef bizim gerçeklerimiz var. Çok acımasız bir yapıya sahibiz dolayısıyla insanın olduğu yer dede en son teknoloji kullanma ihtiyacı sürekli kendini gösteriyor.

Bizimde belki bunu engelleyecek gücümüz yok, ama biz kendi adımıza sağlıkçılar olarak böyle bir olay veya bir kaza durumunda ne yapabiliriz, insanları bunun etkilerine karşı nasıl koruyabiliriz, nasıl arındırabiliriz anlamında bu eğitimlere ihtiyacımız var. Çok eğitimli deneyimli eğitici arkadaşlarımız var, İnşallah bu konuda hepimize yol gösterecekler bilgilerimizi tazeleyecekler. Yeni bilgiler edineceğiz bir ufuk bir farkındalık kazanmış olacağız” dedi.