  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KBD'den "Kamu Bilişim Haftası" etkinliği değerlendirmesi
Ekonomi

KBD'den "Kamu Bilişim Haftası" etkinliği değerlendirmesi

Kamu Bilişim Derneği Başkanı Gökhan Özbilgin: - "Bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğini yine birlikte başardık"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:36:07 -
KBD'den "Kamu Bilişim Haftası" etkinliği değerlendirmesi


ANKARA (AA) - Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı Gökhan Özbilgin, Dernek tarafından düzenlenen "Kamu Bilişim Haftası" ile bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğinin başarıldığını söyledi.

Özbilgin, "Kamu Bilişim Haftası" etkinliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Özbilgin, "Bir hafta boyunca 10 oturumu, 50'den fazla konuşmacısıyla Türkiye'nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğini yine birlikte başardık." dedi.

Toplantılardaki konuşmaların Derneğin YouTube adresinden dinlenebileceğini aktaran Özbilgin, bir sivil toplum kuruluşu olarak "Milli Teknoloji ve Dijital Türkiye Hamlesi" kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özbilgin, "Kamuda gerçekleştirilen ve planlanan dijital dönüşüm projeleri, bu platformda tartışılmakta, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Özbilgin, bilişim sektörünün çok zor bir dönemden geçtiğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının herkesi çok fazla etkilediğine dikkati çekerek, bu zor süreçte toplumsal konularda her zaman duyarlı olduklarını vurguladı.

"Evde kal" sürecinin başarılı yürütülmesinde dijital dönüşümün katkısının büyük olduğunun altını çizen Özbilgin, bu kapsamda e-Devlet Kapısı'nın önemine işaret etti.

Özbilgin, "Gerçekten de tüm dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşümü salgın öncesinde ve sırasında başarmış olmanın milletçe gururunu yaşıyoruz." dedi.

- Konular masaya yatırıldı

Kamu Bilişim Haftası kapsamında "Yeni Nesil Toplum: Dijital Dönüşüm", "Yeni Nesil Siber Güvenlik Çözümleri", "Yeni Nesil Ağ Teknolojileri", "Yeni Nesil Veri Merkezleri, Bulut Bilişim, İş Sürekliliği", "Yeni Nesil Görüntüleme, Tanıma ve Güvenlik Çözümleri", "Yeni Nesil Yazılım Teknolojileri ve Açık Kaynak", "Yeni Nesil Yönetim, İletişim, Uzaktan Çalışma ve ERP Çözümleri", "Yeni Nesil Teknolojiler: NesNet ve 5G" ve "Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler" olmak üzere bilişim sektörünün tüm konuları kamu ve özel sektör temsilcileriyle ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi!
Medya

Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi! "Türkiye, Suriye'ye kaybetti"

Koronavirüs aşısını konu alan bir programda nereden icap ettiyse, katil Esed'in bombalarından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef al..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
Resmen duyurdular... Dünya koronavirüsle uğraşırken Çin bakın ne yapıyor!
Teknoloji

Resmen duyurdular... Dünya koronavirüsle uğraşırken Çin bakın ne yapıyor!

Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumundan çarpıcı bir açıklama yapıldı. Kütle çekimi etkisi meydana getirecek büyük çaplı olayları gözlemleyec..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay