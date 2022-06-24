Kazımcan Karataş kimdir nereli kaç yaşında? Kazımcan Karataş hangi mevkide oynuyor?
Kazımcan Karataş, Galatasaray'a Eyüpspor üzerinden transfer olacağı iddia edildi. Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’un oturmasından sonra Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız verildi. Galatasaray ile anılan isim ise Kazımcan Karataş oldu. Peki Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş nereli kaç yaşında? Kazımcan Karataş hangi takımda oynadı, oynuyor? İşte Kazımcan Karataş’ın hayatı, kariyeri.
1'inci Lig'e düşen Altay'da transferin gözde isimlerinden Kazımcan Karataş, Galatasaray'la anlaşma sağladı. İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi. Kazımcan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.
Kazımcan Karataş kimdir?
Kaızmcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altay altyapısında başlayan 19 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonu öncesi A takıma yükseldi. 1.82 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon görev aldığı 23 maçta 2 asist yaptı. Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kazımcan Karataş'ın güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.