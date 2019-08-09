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Kazım Kurt’un Kurban Bayramı kutlama mesajı;

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Kazım Kurt’un Kurban Bayramı kutlama mesajı;

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti. Başkan, mesajına şu sözlerle devam etti:


“Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar küslüklerin bittiği, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Ülke olarak büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu ekonomik krizi daha kolay atlatabilmemiz için birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemiz, daha da zor günlere gebe, milletçe birbirimize destek vermemiz ve paylaşım içinde olmamamızı gerektiren bir süreç yaşıyoruz. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle dayanışma ruhunu kaybetmeden; hep birlikte sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle Kurban Bayramımız kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. odunpazarı

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