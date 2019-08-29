0553 313 94 23

Kazım Kurt’tan muhtarlara tebrik ziyareti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal ve Kırmızıtoprak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Kazım Kurt’tan muhtarlara tebrik ziyareti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal ve Kırmızıtoprak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimlerinde mahalle muhtarı seçilen İstiklal Mahalle Muhtarı Hüseyin Alparslan ve Kırmızıtoprak Mahalle Muhtarı İsmail Sakarya’yı ziyaret etti. Alparslan ve Sakarya’yı tebrik eden Başkan Kurt, her iki muhtara da çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarların belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlayan köprü olduğunu söyleyen Başkan Kurt, “Vatandaşlar ile belediye arasında gerekli iletişimi muhtarlarımız sağlıyor, mahallelilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyip bize iletiyorlar. Bu nedenle de muhtarların yaptığı görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacağız, kapımız onlara her zaman açık” dedi.


İstiklal Mahalle Muhtarı Hüseyin Alparslan ve Kırmızıtoprak Mahalle Muhtarı İsmail Sakarya, Başkan Kurt’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Muhtarlar, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte mahallelerde başarılı işler yapacaklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 40 derece sıcaklıkta yaralıya plaj şemsiyeli koruma
    1. Antalya’da 40 derece sıcaklıkta..
    2. KPSS sonuçları 2019 sonuç sorgulama..
    3. Yaralı atı sahibinin elinden izne..
    4. TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
    5. GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
    6. Maltepe’de mültecilere destek masası..
    7. Tokyo "en güvenli kent" seçildi
    8. Milletvekili Koçer’den GTB’ye ziyaret
    9. YDS sınava giriş belgeleri açıklandı
    10. Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne..
    11. DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia..
    12. Tayland'daki turist cinayeti davasında..
    13. Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti
    14. Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram..
    15. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı..
    16. Muğla için sağanak uyarısı
    17. 30 Ağustos zaferi, yeniden yaşatılacak
    18. Yüz binlerce dijitalleştirilmiş..
    19. Bodrum’da 30 dakika da 1 ton çöp..
    20. Şanlıurfa'da otomobil devrildi:..
    21. Deniz tutkunlarına Amatör Denizcilik..
    22. KKTC'de tarihi gün! 45 yıldır kapalı..
    23. Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer..
    24. Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına..
    25. Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7..
    26. Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik..
    27. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden maaş..
    28. CHP Kırklareli teşkilatında görev..
    29. Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın..
    30. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı