0553 313 94 23

Kazım Arslan kimdir? CHP MilletvekiliKazım Arslan neden öldü?

Kazım Arslan öldü mü? Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle beraber olduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ın son edinilen bilgilere göre beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Peki, Kazım Arslan kimdir? Kazım Arslan kaç yaşındaydı?

07 Haziran 2019 Cuma 10:17
Kazım Arslan kimdir? CHP MilletvekiliKazım Arslan neden öldü?

Kazım Arslan öldü mü? Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle beraber olduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ın son edinilen bilgilere göre beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Peki, Kazım Arslan kimdir? Kazım Arslan kaç yaşındaydı?

Kazım Arslan kimdir?

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Ardından 25. ve 26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. Arslan son olarak, 27. Dönemde yeniden Denizli Milletvekili seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. CHP'ye 1976’da girdi. 1984-1989 yılları arasında SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1989’da SHP İl Sekreterliğine, 1991’de SHP İl Başkanlığına seçildi. 1992’de açılan CHP’nin il başkanı olan Arslan, 2002 yılında CHP’den 4. sıra milletvekili adayı oldu. Arslan, 1979-1999 arasında 20 yıl avukat olarak çalıştı. 6 yıl Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanlığını üstlendi, 6 yıl da Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı yaptı. 10 ayrı sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 2014’te CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Denizli Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:17
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Kazım Arslan kimdir?
  4. CHP MilletvekiliKazım Arslan neden öldü?
  5. Kazım Arslan neden öldü?
  6. Kazım Arslan nereli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
    1. ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi..
    2. Rus turisti ölüm sahilde yakaladı
    3. Aksaray’da serinlemek için girdiği..
    4. Kazım Arslan kimdir? CHP Milletvekili..
    5. Mursi’ye darbenin sebebi Türkiye ile..
    6. Beşiktaş'tan Nazım Sangare bombası
    7. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    8. Kara ittifakta yeni detay! ‘CHP ile..
    9. Türk Telekom’dan 400 Gbps..
    10. Formula 1'de gözler Kanada'ya çevrildi
    11. Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
    12. Türkiye’nin pençesi, Kuzey Irak’ta
    13. Dünya Para Atletizm Grand Prix..
    14. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    15. Emekli Emniyet Müdürü Bozoğlu: “604..
    16. A Milli Futbol Takımı’nın konuğu Fransa
    17. Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas..
    18. CHP’li meclis üyesi oturum ücretini..
    19. Borsa güne yükselişle başladı
    20. Domagoj Vida'ya Fransa'dan sürpriz talip
    21. Fatih Portakal, valiye söven..
    22. Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı..
    23. Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
    24. (Özel) Yaz aylarının korkulu rüyası..
    25. CHP Milletvekili hayatını kaybetti
    26. (Özel) Son çömlek ustası mesleğini..
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    28. Küresel piyasalar ABD'nin istihdam..
    29. Nükleer tıpla kanserin haritası..
    30. Tarih belli oldu! Türkiye uzaydan..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı