Kazım Arslan kimdir? CHP MilletvekiliKazım Arslan neden öldü?

Kazım Arslan öldü mü? Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle beraber olduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ın son edinilen bilgilere göre beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Peki, Kazım Arslan kimdir? Kazım Arslan kaç yaşındaydı?

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Ardından 25. ve 26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. Arslan son olarak, 27. Dönemde yeniden Denizli Milletvekili seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. CHP'ye 1976’da girdi. 1984-1989 yılları arasında SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1989’da SHP İl Sekreterliğine, 1991’de SHP İl Başkanlığına seçildi. 1992’de açılan CHP’nin il başkanı olan Arslan, 2002 yılında CHP’den 4. sıra milletvekili adayı oldu. Arslan, 1979-1999 arasında 20 yıl avukat olarak çalıştı. 6 yıl Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanlığını üstlendi, 6 yıl da Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı yaptı. 10 ayrı sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 2014’te CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Denizli Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.