Kazı çalışmasında yok artık dedirten görüntüler: El ve ayağı bağlı! Böyle tespit edildi... Yazıklar olsun

Boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında toprağa gömülü bir kadın cesedi bulundu. Kadının ise elleri ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi. İşçiler ise durumu fark ettikten sonra işi bırakıp polis ekiplerine haber verdi. Ceset kimlik tespiti için otopsiye götürülürken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saat 13.30 sularında Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde yaşandı. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.