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Yerel

Kazı çalışmasında ortaya çıktı! Bölgede görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Amaçları ne merak edilen soru oldu

Adıyaman'da yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı. İşçilerin durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri buldu. Yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:07:00 - 2023-01-07 21:22:11
Kazı çalışmasında ortaya çıktı! Bölgede görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Amaçları ne merak edilen soru oldu

Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı. İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

ODA MEZARLAR VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

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