Kazı çalışmalarında 5 bin yıllık iskelet bulundu! İran'da bir kazı esnasında yaklaşık 5 bin yıllık kız çocuğu iskeleti bulunduğu duyuruldu.

İran'ın kuzeyinde yapılan kazıda yaklaşık 5 bin yıllık kız çocuğu iskeleti bulundu. 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ait İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA, Mazenderan eyaletinde İranlı bir kazı ekibinin 5 bin yıllık kız çocuğu iskeleti bulduğunu duyurdu. Arkeoloji ekibinin Başkanı Muhammed Fazli, "Mazenderan eyaletinin Babol kentinde yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda boynunda sedef ve taştan yapılmış süs eşyalarının yer aldığı 13 ila 14 yaşlarında bir kız çocuğunun iskeletini bulduk. İskeletin 3 ila 5 bin yıl öncesine ait olduğunu düşünüyoruz." dedi. Fazli, Mazenderan'daki kazı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bölgede definecilerin de izinsiz kazı yaptığını hatırlatan Fazli, bu durumun işlerini zorlaştırdığını vurguladı. İran'da Arkeoloji çalışmaları İran'daki ilk arkeolojik kazılar 1850'de Avrupalıların öncülüğünde Susa'da gerçekleştirilmişti. İran bu tarihlerde bütün arkeoloji kazı izinlerini Fransız araştırmacılara vermişti. İran'da arkeoloji alanındaki ilk yerli çalışmalar ise 1937'de Tahran Üniversitesi ve İran Bastan Müzesi bünyesinde başlamıştı.

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