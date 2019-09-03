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Kazgan’dan çöp sahası ile ilgili açıklama

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan çöp sahası ile ilgili açıklama.

03 Eylül 2019 Salı 14:10
Kazgan’dan çöp sahası ile ilgili açıklama

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan çöp sahası ile ilgili açıklama.


Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi Ören yolu mevkinde bulunan çöp sahası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kazgan, bahse konu olan çöp sahası ile Akçadağ Belediyesi’nin ilgilenmediği iddialarının doğru olmadığını söyledi.


Kazgan’ın açıklaması şöyle:


"Zemin etüdünden sonra mevcut yerin ıslahıyla çöp dökülen alandaki tüm sorun ve şikayetler biteceğini aktaran Kazgan,"Burası bir tepe halini almış, mikrop ve hastalık saçar hale gelmiş durumda. Ama Akçadağ Belediyesinin ilgilenmediği doğru değildir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (madde 7/i) çöpü toplama görevini ilçe belediyesine, çöpün depolanacağı alanı yapma görevini Büyükşehir Belediyesine vermiştir. Bu nedenle geçen dönem seçildikten sonra çözüme kavuşturmak için ilgilendiğim konuların başında çöp dökülen alanla ilgili sorunun çözülmesi gelmiştir. Sorunun çözümü için 2015 yılında Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içinde Katı Atık Aktarma İstasyonu formülü bulundu.


Katı Atık Aktarma istasyonu; katı atık taşıma maliyetini minimum seviyeye düşürmek için yapılan bir tesistir. İstasyon tamamlandığında Akçadağ Belediyesi olarak toplanan çöpler burada bulundurulacak büyük konteynırlar aracılığıyla Malatya Merkezde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Depo Alanına taşınacak, ilçede çöp birikimi olmayacak.Toplanan çöplerden elektrik enerjisi elde edildiğinden tesis ilgili firma tarafından yapılacak.Bu nedenle Katı Atık Transfer İstasyonunun bir an önce bitmesi amacıyla halihazırda çöp dökülen alanın yakınında bulunan Mülkiyeti Akçadağ İki parseli Büyükşehir Belediyesine tahsis ettik. Tesisin yapımına başlanıldığı gün sit alanı olduğu iddiasıyla şikayet edildi. Bu nedenle çalışmalar durduruldu ve yeni bir yer arayışı başladı. Bu işler kolay olmuyor. Doğu mahallesi Bozgedik mevkiinde bulunan hazine arazisinin sadece tahsisi bile neredeyse bir yıllık bir zamanımızı aldı.


Burada tesisin yapımı tam bitti derken yapılan teknik bir hata sonucu yine aksama oldu. Tesis için dökülen betonun altındaki toprağın çökmesi sonucu beton askıda kaldığı için kullanılması mümkün değil. Şu an için Akçadağ Belediyesince tahsis ettiğimiz 2 kepçe ve 2 kamyon malzeme çekiyor. Betonun altı beslenecek. Çözmemiz gereken başka sorunlar da var. Tesise dönen yola konulan elektrik direği büyük araçların manevra kabiliyetini sınırlayacağı için deplase edilmesi gerekmekte. Ayrıca yola asfalt dökülmesi lazım. Yani sadece Akçadağ Belediyesiyle olmuyor. Diğer kurumlara ait çalışmalar da var. Her kurum kendi görevini yaparsa en fazla 20 gün içinde faaliyete geçecek durumda.


Konunun bir başka boyutu ise mevcut yerin ıslahı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp dökülen alanların ıslahı için Büyükşehir Belediyesine aktarılan bir kaynak var. Bunun için Büyükşehir Belediyesi bizden jeolojik zemin etüdünü yapmamızı istedi. İhale talimatı verdim. Zemin etüdünden sonra mevcut yerin ıslahıyla çöp dökülen alandaki tüm sorun ve şikayetler bitecektir. Biraz daha zaman lazım."diye konuştu


Kurumda emekliliğe hak kazanan işçiler ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Kazgan,Akçadağ Belediyesi’nde bugüne kadar hiç bir çalışanın işine son verilmediğini kaydederek;"Akçadağ Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanan 7 işçi emekliliğe sevk edilerek emeklilik işlemleri tamamlandı.4 geçici işçinin de bu yıl çalışma süreleri yasa gereği doldu.Bu kapsam da bu arkadaşlarımızı kadroya geçirmedik,ama işlerine son vermiş değiliz."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:10
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