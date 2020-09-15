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Aktüel Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü
Aktüel

Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:08:21 -
Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edremit Körfezi'ni Çanakkale'nin yenice ilçesine bağlayan dağ yolunda devriye gezen jandarma trafik ekipleri, Kazdağları Talimalanı mevkisinde bulunan mesire alanında çıkış sebebi henüz bilinmeyen orman yangını olduğunu fark etti.

Ekipler, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Yangın yerine sevk edilen 2 arazöz ve bir tankerle alevlere müdahale edildi.

Bölgede sert esen poyraza rağmen jandarmanın dikkatiyle erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 200 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılıyor.

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