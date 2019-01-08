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Kazdağları’nda sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Ekipler ayrıca buzun erimesini bekleyenlere de kumanya desteğinde bulundu.

08 Ocak 2019 Salı 17:50
Kazdağları’nda sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki Hanlar mevkiinde, karda yiyecek bulamayan başıboş gezen sokak hayvanlarına Belediye ekipleri yanlarında getirdikleri mamaları dağıttı.

15 torba mama dağıtılırken, hasta olan hayvanlar da tedavileri için barınağa götürdü. Ayrıca ekipler tarafından Kazdağıları’nda kesim işi yapan, kulübelerde yaşayan ve yolda buzun erimesini bekleyen kişilere ise kumanya dağıtımı yapıldı.

Hayvanların kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı sorumlusu Korkmaz Küfrevi, "Başkanımızın talimatı üzerine hergün buraya bu köpekleri yemlemek için geleceğiz. Edremit Belediyesi olarak can dostlarımız için bütün imkânlarımızı harcayacağız. Sokak köpeklerin yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yakaladığımız hasta ve yaralı hayvanları ise barınağa götürüyoruz. Yakalamadığımızı buralarda besliyoruz. Günde 15 torba sadece bu hayvanları beslemek için mama dağıtıyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:50
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. Kazdağları
  4. sokak hayvanlarına mama dağıtıldı
  5. hayvan sevgisi
  6. örnek davranış

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