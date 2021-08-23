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Gündem Kazdağları'nda orman yangınına müdahale ederken ayı saldırdı!
Gündem

Kazdağları'nda orman yangınına müdahale ederken ayı saldırdı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda yangına müdahale eden orman gönüllüsüne

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:14:00 - 2021-08-23 22:16:55

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Dumandan kaçan ayı saldırdı

Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale ise devam ediyor.

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