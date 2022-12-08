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Yaşam Kazara vurulsalar polis suçlu olacak! Polise kafa tutup hakaret ettiler
Yaşam

Kazara vurulsalar polis suçlu olacak! Polise kafa tutup hakaret ettiler

İstanbul Fatih'te yaşanan olayın ardından bu kez de Adana'da bir grup saldırgan, polis memurlarına yönelik el kol hareketleri ve ifadeleriyle tahrik edici davranışta bulunup taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 18:36:00 -
Kazara vurulsalar polis suçlu olacak! Polise kafa tutup hakaret ettiler

İstanbul'da 3 kişinin pitbull ile polise saldırmasının ardından bu kez de Adana'da bir grup, görev başındaki polis memurlarına kafa tutup el hareketi yaparak 'indir lan, aşağı inin arama yapacağız' diyerek taşkınlık çıkarttı.

Adana'da ekip otosunun camından içeri kafasını uzatıp, elini kolunu sallayarak polis memurlarına sataşan şahıslar, çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Söz konusu videoda bir grup şahıs, argo ifadelerle yaklaştıkları ekip otosundaki polislere, el hareketleriyle birlikte tahrik edici davranışlarda bulundu.

Polis memurlarına kafa tuttular

Polis memurlarının karşılık vermemesine karşın, uygunsuz hareketlerine devam eden şahıslar, "indir lan, hayırdır ya, ne bağırıyon oğlum sen, aşağı inin arama yapacağız, hayırdır ya" şeklinde ifadeler kullandı.

Fatih'te polis memuruna pitbull cinsi köpekle saldırı

Kısa süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde görev yaptığı birime giden polis memuru ile, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği gezdiren sabıkalı grup arasında tartışma çıkmış, kendini korumak için silahını ateşleyen polis memuru şüphelilerden birini vurmuş, hastaneye kaldırılan şüpheli hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından, polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika! 3 kişinin pitbullu saldırısına uğrayan polis memuru tutuklandı
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