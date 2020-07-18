Kazanırsa şampiyon olacak! Kaybederse düşecek

Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelesi Pazar günü oynanacak. Başakşehir Kayserispor müsabakası hem ligin zirvesini hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Şampiyonluğunu ilan etmek için sahadaki yerini alacak olan Başakşehir, ligde kalabilme adına son umutlarını sahaya süren Kayserispor’u konuk edecek.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Altıncı farklı şampiyon olabilir

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

En fazla Galatasaray şampiyon oldu

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

19 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 21:00’de başlayacak. Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği maç Bein Sports 3 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.