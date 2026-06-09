Kazanın ardından Kelkit Çayı’nda atlamıştı! 16 yaşındaki kız 24 gündür aranıyor
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından Kelkit Çayı’na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki E.N.H.’yi arama çalışmaları devam ediyor.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının ardından Kelkit Çayı’nda kaybolan 16 yaşındaki E.N.H. için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.
Kazanın şokuyla suya atladı
Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ise ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıda kaybolmuştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı. Kelkit Çayı'nda 24 gün önce kaybolan kızı bulmak için ekipler seferber oldu. Çay güzergâhı boyunca AFAD ve polis dalgıçların yanı sıra dron ile de havadan arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.