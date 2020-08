Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı

YKS sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve videosu büyük ilgi gören Berna Toska, o an yaşadığı duyguları paylaştı - Berna Toska: - "O an, yine sayfanın açılmayacağını düşündük açıkçası, hiç beklemiyorduk. O yüzden birden fotoğrafım karşımıza çıkınca bayağı şaşırdık. Şaşkınlıktan çığlık attık. Açıkçası nereyi kazandığımızdan da haberimiz yoktu, sadece beklemediğimiz bir an olmuştu. Sakinleştikten sonra detaylı inceledik" - Baba Adem Toska: - "Kimlik bilgisini ve şifresini girdi, 'Baba basıyorum.' dedi, 'Bas kızım.' dedim. Alt kısmı hiç görmedim, sadece kızımın resmini gördüğüm anda refleks ve heyecanın etkisiyle videoya yansıyanlar oldu"