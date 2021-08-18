Kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi
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Tam ölçülü kazandibi tarifi
Malzemeler:
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
Kazandibi nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri bir tencereye alın ve iyice çırpın.
Ardından ocağı açın ve kazandibi pişene kadar karıştırma işlemini sürdürün.
Cam ya da alüminyum bir tepsinin üzerine bolca tereyağı ile yağlayın. Yağın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker serpin.
Pişen tatlıyı tepsiye boşaltın.
Tepsiyi ocağın üzerine alın ve alt kısmı karamelleşene kadar pişirin.
Ardından ocağı kapatın ve tatlıyı soğumaya bırakın.
Soğuyan tatlıyı buzdolabına kaldırın.
3-4 saat sonra kazandibini arzu ettiğiniz gibi dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.