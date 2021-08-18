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Kadın - Aile Kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi
Kadın - Aile

Kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi

Kazandibi malzemeleri | Leziz ve hafif bir tatlı tarifi arayanlar ‘Kazandibi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kazandibi için hangi malzemeler gerekli? Kazandibi tam ölçülü| Kazandibi tarifi kolay…

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:37:00 -
Kazandibi nasıl yapılır? Tam ölçülü kazandibi tarifi

Pratik kazandibi tarifi | Sütlü tatlılara ‘hayır’ diyemeyenlerdenseniz; işte size son derece lezzetli bir kazandibi tarifi…

Tam ölçülü kazandibi tarifi

Malzemeler:

  • 6 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Kazandibi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir tencereye alın ve iyice çırpın.

Ardından ocağı açın ve kazandibi pişene kadar karıştırma işlemini sürdürün.

Cam ya da alüminyum bir tepsinin üzerine bolca tereyağı ile yağlayın. Yağın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker serpin.

Pişen tatlıyı tepsiye boşaltın.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve alt kısmı karamelleşene kadar pişirin.

Ardından ocağı kapatın ve tatlıyı soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlıyı buzdolabına kaldırın.

3-4 saat sonra kazandibini arzu ettiğiniz gibi dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Nohutsuz fasulyesiz aşure tarifi | Pratik aşure tarifi

Kadın - Aile

Nohutsuz fasulyesiz aşure tarifi | Pratik aşure tarifi

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